AS, Calemme: "Milik fuori portata per il Betis, interesse concreto di Real e Atletico per Fabian ma il Napoli lo bilnderà. James? Valutazioni in corso..."

Mirko Calemme, giornalista di AS, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli per Milik chiede non meno di 40-50 milioni di euro ed il Betis fatica a spendere i 28 milioni chiesti dall'Espanyol per Borja Iglesias. I costi sono fuori portata per gli andalusi. Mi giunge voce di una manovra di depistaggio per provare a stringere per Iglesias. Asensio probabilmente salterà l'intera stagione. La priorità del Real è cedere James ma nelle prossime ore ci saranno delle valutazioni. Interessamento di Real Madrid ed Atletico Madrid per Fabian Ruiz è concreto ed il Napoli lo bilnderà a tempo debito".