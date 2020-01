Sky - Amrabat-Napoli, il calciatore non è convinto! Ha scelto la Fiorentina, i viola vicini all'acquisto

Calciomercato Napoli - Sofyan Amrabat-Fiorentina. Ci sono aggiornamenti di mercato importanti che coinvolgono il Napoli di De Laurentiis. Il club azzurro prova a chiudere per giugno il doppio colpo dall'Hellas Verona. Accordo totale per Rrahmani e Amrabat con il club gialloblù, manca solo l'accordo con il centrocampista, già trovato quello con il difensore. Amrabat però continua a mettere il Napoli in lista d'attesa, ora è sfida con Inter e Fiorentina in Serie A.

Amrabat

Calcio mercato Napoli, le ultime su Amrabat alla Fiorentina

Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport durante lo speciale sul calciomercato:

"Amrabat-Napoli, il calciatore ancora non sembra convinto pienamente dell'offerta. Il calciatore continua a tentennare, attualmente c'è una squadra che convince di più il calciatore: si tratta della Fiorentina. Il club viola ha l'accordo economico con il calciatore, che sembra pienamente convinto dall'offerta economica e dal progetto tecnico. Amrabat potrebbe essere il primo acquisto della Fiorentina per giugno, si cerca l'accordo con l'Hellas Verona".