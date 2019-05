Almendra-Fornals i nomi più caldi per il centrocampo, ma spunta una terza pista

Calciomercato. Terzini si, ma non solo. Il Napoli lavora anche per rinforzare il centrocampo, con alcuni nomi caldi che possono fare al caso degli azzurri.

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"A centrocampo i nomi più caldi restano quelli dell'argentino Almendra del Boca Juniors e dello spagnolo Fornals del Villareal, due giovani dalle grandi potenzialità ma di caratteristiche diverse: Almendra è un centrocampista più offensivo rispetto a Fornals che invece viene impiegato maggiormente davanti alla difesa. Seguito anche Bennacer del'Empoli. Verrà ceduto il guineano Diawara che quest'anno ha giocato pochissimo ed è poi finito ko per l'infortunio al piede subito a Salisburgo. Rog tornerà per fine prestito dal Siviglia ma non resterà a Napoli: al momento la possibilità più calda è un suo passaggio in prestito al Parma, interessato anche Ounas, il giovane attaccante franco-algerino che non fa parte dei piani della prossima stagione".