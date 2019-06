Caso Albiol, Il Roma: se non trova acquirenti potrebbe restare a Napoli! Rapporto logoro col club, altre due spagnole interessate

Calciomercato Napoli. Manolas-Koulibaly la nuova coppia di centrali? Sì, ma c’è ancora Albiol. È vero che l’addio del difensore spagnolo è stato prima vociferato da notizie di stampa, e poi confermato da De Laurentiis e dai parenti del giocatore. Però ad oggi non c’è nulla di ufficiale. Il Napoli, che è stato comunque informato della volontà del calciatore di andare via, aspetta i milioni della clausola rescissoria di Albiol.

Futuro Albiol, spuntano anche Real Sociedad e Valencia

Il dubbio è sulla destinazione: si parlava del Villarreal, ma nelle ultime ore si fanno avanti anche altre ipotesi. Ad Albiol farebbe piacere tornare al Valencia, suo club di origine e società in cui lavora il fratello maggiore e dove gioca il nipote. Ci sarebbe un’operazione diplomatica per convincere il club del pipistrello a pagare la clausola, che De Laurentiis vuole per intero. Ma si è vociferato anche della Real Sociedad. Insomma, Albiol avrebbe più di una pretendente, con il Villarreal favorito.

Albiol al Villareal, clamoroso ripensamento in vista?

I “sottomarini” sono stati gli unici a informare il Napoli della volontà di prendere Albiol. E chissà, c’è anche chi pensa che potrebbe arrivare un clamoroso ripensamento. O meglio, se Albiol non dovesse trovare acquirenti potrebbe anche chiedere di restare. Ma a questo punto il rapporto col Napoli sembra ormai logorato.