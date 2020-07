Affare Osimhen, CorSport: tra Napoli e Lille alleanza per bloccare il rialzo di D'Avila, De Laurentiis non si presterà a questo gioco

Calciomercato Napoli - Le due facce dell’affaire Osimhen. Capitolo Napoli-Lilla: «Siamo ai dettagli finali», ha detto il dg Marc Ingla. Capitolo Napoli-giocatore: tra le parti c’è ancora distanza sull'ingaggio e le commissioni e si tratta. E c’è tensione e anche pressione, come racconta il Corriere dello Sport:

“Dopo l’ingresso sulla scena di D’Avila, il nuovo agente di Osimhen, il rischio e il pericolo sono concreti, ma Giuntoli sta provando a rimettere ogni cosa a posto, forte anche della collaborazione del presidente del Lille. Quella tra le società è una sorta di alleanza per bloccare il gioco al rialzo del nuovo management, al quale De Laurentiis non vuole prestarsi e infatti non rilancerà. D’Avila ha prospettato la possibilità di piste più ricche da provare a percorrere: United, Tottenham e Liverpool"