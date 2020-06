Affare Everton, il Gremio vuole ottenere 21mln! Il ds Giuntoli avrebbe ricevuto un'informazione dal Brasile, i dettagli

Calciomercato Napoli - L'esterno offensivo brasiliano del Gremio Everton è uno degli obiettivi di mercato del Napoli e, secondo Tuttosport, ci sarebbero delle novità sulla proprietà del suo cartellino:

"Giuntoli avrebbe ricevuto dal Brasile l’informazione che il Gremio avrebbe trovato l’accordo al suo interno, relativamente alla suddivisione degli utili sulla cessione del brasiliano e sul prezzo da chiedere alle società interessate. L’obiettivo è ottenere 21 milioni, oltre ad una percentuale per una futura vendita in Europa. Tracciate le linee-guida per la cessione di Everton, ora partirà la caccia al giocatore da parte dei tre club che hanno mostrato il maggior interesse nei suoi confronti. Il consiglio direttivo del Gremio darà priorità alla proposta migliore"