Mercato Napoli nel vivo, Repubblica annuncia: Il presenzialista ADL rinuncia alla trasferta in Scozia!

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi dall'edizione di Repubblica. Si complica l'affare Nicolas Pèpé, contatti vivi per James Rodriguez e rapporti riallacciati per Icardi. Il patron secondo il quotidiano avrebbe deciso di non partire in Scozia per concentrarsi al rafforzamento della squadra.

De Laurentiis non si è ancora rassegnato, insomma: anche se nel frattempo il club azzurro continua a tenere i contatti per James Rodriguez e ha di nuovo riallacciato quelli per Icardi. Una trattativa, quella per il centravanti argentino dell’Inter, che potrebbe entrare nel vivo (Juventus permettendo) a ridosso di Ferragosto. Intanto la squadra è volata a Edimburgo. Non c’è De Laurentiis e la sua assenza ha una motivazione ben precisa: legata al momento della verità in cui si sta addentrando il mercato del Napoli. Un presenzialista come il presidente azzurro non avrebbe altrimenti rinunciato alla prestigiosa trasferta scozzese, in cui il gruppo avrà oggi alle 18 italiane l’onore e l’onere di affilare le armi contro il Liverpool: un’amichevole impreziosita dal sold out (oltre 60 mila spettatori) al Murrayfield Stadium, tempio del rugby prestato per l’occasione al calcio. È un lussuoso anticipo della stagione alle porte e climaticamente pure dell’autunno, con la pioggia e i 15 gradi che hanno accolto Re Carlo e i giocatori. Grigio il cielo e anche l’umore dell’allenatore, costretto a fare i conti con le inattese turbolenze della campagna acquisti complicatasi di colpo. Al Murrayfield Stadium toccherà a Milik, Mertens e Insigne misurarsi con il tridente del Liverpool. In attesa che il risiko delle punte sul mercato si sblocchi.