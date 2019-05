Accostato al Napoli, Zapata annuncia: "Resto all'Atalanta per giocarmi la Champions League"

Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni dell'emittente colombiana Noticias Caracol per parlare del suo futuro. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

"Ogni giorno vengo accostato a una squadra diversa ma io voglio soltanto restare a Bergamo per giocare la Champions League. Fa ovviamente piacere leggere dell'interesse del Real Madrid ma so che l’Atalanta ha fatto uno sforzo economico importante per prendermi e anche per trattenermi. Abbiamo appena conquistato un grande e storico traguardo: non vediamo l’ora di giocare in Champions. Io tengo i piedi per terra e per adesso penso alla Copa America con la Colombia".