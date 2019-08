La fumata bianca è arrivata, è fatta per il passaggio di Kieran Tierney all'Arsenal. Il terzino del Celtic, accostato anche al Napoli nelle ultime settimane, infatti ne ha parlato anche Ancelotti in conferenza stampa, ha trovato l'accordo definitivo con i Gunners ed è già in viaggio verso la nuova destinazione per svolgere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto. Lo riporta Sky Sports UK.