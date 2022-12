Accostato al Napoli, due club di Bundesliga su Kiwior: la valutazione dello Spezia

Notizie Napoli calcio. Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia, è stato accostato recentemente anche al Napoli in vista della prossima stagione.

Kiwior-Napoli, due minacce dalla Bundesliga

Come riportato da TMW, il Lipsia ha fatto un sondaggio per Kiwior: il centrale è valutato oltre 20 milioni da parte del club bianconero, ma non sarebbe un problema di soldi per i tedeschi che probabilmente cederanno Josko Gvardiol in estate per cifre superiori ai 100 milioni. Per giugno c'è anche l'inserimento dell'Eintracht Francoforte, mentre le italiane sono ferme per mancanza di fondi.