Under 17, l’ex calciatore Di Nardo nello staff di mister Carnevale

Ultime calcio Napoli - Eppur si muove, la ripartenza del calcio giovanile sta prendendo forma dopo che nei vivai riguardo all’attività agonistica è tutto fermo da inizio marzo. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, l’Under 17 s’arricchisce di una nuova figura nello staff guidato dall’allenatore Massimo Carnevale: fungerà da vice Antonio Di Nardo, ex calciatore cresciuto nel settore giovanile del Napoli e poi protagonista di una lunga carriera tra serie B e C con le maglie di Savoia, Giugliano, Taranto, Benevento, Frosinone, Pistoiese, Padova, Cittadella, Ischia, Juve Stabia e Carrarese prima di chiudere in D con Chieti e Frattese.

Nella stagione 2006-07, quando giocava nel Frosinone, ha affrontato anche il Napoli in serie B vivendo sul terreno di gioco la sfida col bellissimo gol di Trotta, molto prezioso nel cammino verso il ritorno in A degli azzurri. In campo da avversario affrontò anche Gianluca Grava che da responsabile del settore giovanile l’ha scelto per arricchire l’organigramma. Di Nardo nelle ultime quattro stagioni ha lavorato nel vivaio della Casertana tra Under 16 e 17. Resta invariato lo staff dell’Under 16 con Giuseppe Bevilacqua allenatore, l’ex calciatore del Napoli Giorgio Di Vicino al suo fianco con il preparatore atletico Alfonso De Felice. Riguardo all’Under 15, invece, al fianco di Gennaro Sorano arrivano due figure che prima erano in Primavera: il vice Raffaele Annunziata e il preparatore atletico Domenico Pagliuca.