Il Napoli Under 15 vince e resta in testa alla classifica del campionato, anche se a pari punti con la Juve Stabia che non molla il passo. Il club azzurro prova a ripetere lo scorso campionato, chiuso a punteggio pieno e da imbattuto, finito poi soltanto con la semifinale Scudetto. Dopo il 3-0 al Crotone, gli azzurrini vincono 3-1 ad Ascoli: in gol Vilardi, doppietta, e Russo.