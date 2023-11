Quando a Marsiglia Tudor affrontò a muso duro Guendouzi, Payet e il resto dello spogliatoio

Il portale Gazzetta.it ritaglia ampio spazio alla figura di Igor Tudor e al suo operato quando lo scorso anno è stato alla guida del Marsiglia:

Tudor è entrato subito in contrasto con parte dello spogliatoio, messo in riga, con regole chiare e soprattutto uguali per tutti, veterani e non. Così, durante il ritiro sono state scintille con i vari Guendouzi, Under, Gerson, che ha preferito migrare altrove, e soprattutto l'intoccabile Payet, accompagnato verso l'uscita a fine stagione.

Quindi furono inevitabili i fischi all'esordio in un Velodrome ancora innamorato di Sampaoli in quanto erede di Bielsa, e innervosito dai metodi bruschi del croato. Il tutto però ancora prima di giocare. E dal campo arrivò la risposta alla Tudor, chiara e diretta: 4-1 al Reims.

Alla fine il Marsiglia è approdato al terzo posto, mancando il duello a distanza con il Lens per il secondo, e accontentandosi così dei preliminari di Champions.