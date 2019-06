Nel match valido per le qualificazioni ad Euro2020 la Spagna di Luis Enrique ha battuto la Svezia per 3-0. Il risultato tondo porta le firme di Sergio Ramos, Morata e Oyarzabal. L'azzurro Fabian Ruiz è partito titolare al suo esordio in nazionale, ed ha disputato tutti e 90 minuti siglando l'assist per il gol del 3-0 conclusivo.

Clicca su play per guardare il video: