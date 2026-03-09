Lazio-Sassuolo 2-1, la decide Marusic al 92esimo

La Lazio conquista tre punti pesantissimi all’Olimpico battendo 2-1 il Sassuolo in una gara decisa praticamente allo scadere. Il gol di Marusic al 92’ regala ai biancocelesti una vittoria sofferta ma meritata nella 28ª giornata di Serie A, mentre per i neroverdi pesa l’uscita avventata di Muric nel finale.

Lazio-Sassuolo

La sfida tra Lazio e Sassuolo si accende subito. Dopo appena due minuti i biancocelesti trovano il vantaggio con Daniel Maldini: Isaksen calcia, la difesa respinge corto e l’ex Milan è il più rapido di tutti a depositare il pallone in rete a porta sguarnita.

Il Sassuolo fatica inizialmente a trovare le distanze e rischia anche di incassare il raddoppio. Con il passare dei minuti però gli uomini di Grosso prendono fiducia e trovano il pareggio con Laurienté. L’attaccante combina bene con Thorstvedt, si sposta il pallone sul destro e lascia partire una conclusione potente che non lascia scampo a Motta.

Nella ripresa il ritmo cala rispetto alla prima frazione. La prima vera occasione arriva al 59’, quando Taylor prova a sfruttare una respinta corta su un cross di Dele-Bashiru, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Muric. Poco dopo è lo stesso Dele-Bashiru a provarci dalla distanza, ma il sinistro termina fuori bersaglio.

Anche Zaccagni tenta di accendere l’attacco biancoceleste, senza grande fortuna: al 71’ il suo classico tiro a giro è centrale e facile preda del portiere neroverde.

Il finale però cambia completamente il copione della partita. Isaksen ha una grande chance dopo un perfetto assist di Gila, ma a tu per tu con Muric sbaglia incredibilmente il pallonetto. Sul ribaltamento di fronte è Doig a sfiorare il vantaggio ospite, ma Motta compie un grande intervento.

Nel recupero arriva l’episodio decisivo di Lazio-Sassuolo. Sul cross di Cancellieri, Muric esce in modo avventato e Marusic ne approfitta: il montenegrino anticipa il portiere di testa e firma il gol del definitivo 2-1