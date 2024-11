Lazio in ansia per Nuno Tavares, esami nei prossimi giorni

Come comunicato dal ct Roberto Martinez, e riportato da A Bola, Nuno Tavares non figura neanche in panchina per la sfida di Nations League contro la Croazia. Il terzino della Lazio, infatti, soffre di mialgia e avrebbe accusato un problema al ginocchio nell'ultimo allenamento. Venerdì scorso aveva fatto il suo esordio in Nazionale maggiore nel finale contro la Polonia. Nelle prossime ore tornerà a Formello e si sottoporrà agli esami: la speranza è che non sia nulla di serio. Tra i prossimi impegni per la squadra di Baroni c'è il doppio confronto col Napoli tra campionato e Coppa Italia