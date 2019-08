Juventus-Napoli, a San Gregorio Armeno cresce l'attesa: turisti attratti dalle statuette di Insigne e Ronaldo

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - É già iniziata a Napoli, precisamente in via San Gregorio Armeno, conosciuta anche come la via dei presepi, la sfida tra Juventus e Napoli: ad anticipare il fischio di inizio del direttore di gara Orsato è stato il maestro dell'arte presepiale Genny di Virgilio con due sue opere: il maestro propone - l'una di fronte all'altra - le statuette raffiguranti il fantasista del Napoli e della nazionale Lorenzo Insigne e il campione portoghese dei bianconeri, Cristiano Ronaldo. Le due statuette stanno suscitando l'interesse dei napoletani ma, soprattutto dei moltissimi turisti che affollano la città e che inevitabilmente non possono non fare a meno di scattare qualche foto da postare sui social. (ANSA).