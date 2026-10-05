Italia-Turchia, Mancini pensa a Vergara: forte tentazione dal primo minuto

Roberto Mancini studia diverse novità per l'Italia in vista della sfida contro la Turchia. Al Dall'Ara di Bologna, il commissario tecnico potrebbe modificare l'undici iniziale dopo le ultime partite e tra le ipotesi più interessanti c'è quella che porta ad Antonio Vergara. Il giovane talento del Napoli è infatti candidato a una maglia da titolare.

Italia-Turchia, Mancini e Vergara

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Vergara rappresenta una delle principali tentazioni di Mancini per il prossimo impegno di Nations League. Il giocatore avrebbe convinto il Ct per l'impatto avuto contro la Francia e potrebbe beneficiare anche delle maggiori energie a disposizione rispetto ai compagni più utilizzati.

"In attacco, forte è la tentazione Vergara: il ragazzo che tanto piace ad Allegri a Napoli ha trasmesso una bella scarica di adrenalina al Sant Denis una volta nella contesa e, soprattutto, è riposato rispetto al resto della compagnia".

L'eventuale inserimento di Vergara dal primo minuto consentirebbe a Mancini di puntare su forze fresche nel reparto offensivo. Per l'altra fascia sono invece in corsa Cambiaghi e Maldini, mentre Scamacca resta il principale candidato per guidare l'attacco azzurro.

Non sarebbe comunque l'unica modifica prevista nella formazione dell'Italia. Tra i pali dovrebbe essere confermato Donnarumma, mentre la coppia centrale potrebbe essere composta da Bastoni e Mancini, con Scalvini pronto a insidiare quest'ultimo.

Sulla corsia mancina, Ruggeri appare favorito su Calafiori. A centrocampo, invece, si va verso il ritorno dal primo minuto di Barella. Romano e Doumbia potrebbero prendere il posto di Tonali, completando un reparto destinato a cambiare volto rispetto alle ultime uscite.

Mancini prepara dunque una rotazione importante, con l'obiettivo di gestire le energie senza abbassare il livello della squadra. La Turchia resta infatti un avversario da affrontare con attenzione e il possibile debutto dal primo minuto di Vergara rappresenterebbe una delle novità più attese della serata.