Genoa, aria di rivoluzione a Napoli: Vieira pensa a due novità dal 1’

Dopo il tracollo contro la Lazio, il Genoa cerca ossigeno e identità. Domenica al “Maradona”, contro il Napoli campione d’Italia, Patrick Vieira è pronto a cambiare. Secondo Repubblica Genova, il tecnico rossoblù starebbe pensando a lanciare dal primo minuto Ekuban e Marcandalli, lasciando inizialmente in panchina Colombo e Ostigard.

Una mossa per scuotere un gruppo che, pur reduce da una sconfitta pesante, ha ricevuto l’applauso della Gradinata Nord: un gesto simbolico, ma carico di significato. I tifosi non mollano il Grifone, neppure ora che la classifica comincia a fare paura. Ekuban potrebbe essere la chiave per ritrovare peso offensivo, mentre Marcandalli—finora poco utilizzato—è in vantaggio su Ostigard per completare la linea difensiva.

Vieira, alle prese con l’emergenza fisica (fuori Messias e Cornet), valuta anche il minutaggio per altri “dimenticati” come Venturino, Thorsby e Otoa. Assenza pesante quella di Stanciu: il trequartista salterà la trasferta di Napoli e la convocazione con la Romania a causa di una distrazione muscolare al bicipite femorale destro.

Gli esami previsti nella sosta daranno un quadro più chiaro. Nel frattempo, il Genoa si aggrappa al carattere, alla voglia di rivalsa e al cuore dei suoi tifosi. E al coraggio di Vieira, che non ha paura di cambiare.