Ultime notizie. Vittorio Feltri prosegue la sua crociata contro il Sud. Nel corso del programma "Non è l'Arena" in onda su La 7, sono infatti arrivate altre dichiarazioni denigratorie verso il meridione:

"Non vendono Libero al Sud? Anche prima si vendeva poco, non leggono molto i giornali del Nord ed in verità neanche quelli del Sud. La lettura non è la principale attività al Sud".