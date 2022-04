Empoli, Corsi: "Col Napoli vittoria storica! Siamo la squadra che fa giocare più italiani"

l presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, è intervenuto alla puntata numero 660 di “La politica nel pallone”, trasmissione radiofonica su Rai Gr Parlamento.

“La vittoria con il Napoli? È una grande emozione, è una partita storica così come tante altre che abbiamo giocato negli ultimi 20 anni. Abbiamo regalato grandi cose ai nostri tifosi. Ci aspettavamo di uscire rafforzati dalla prestazione ieri, ma l’allenatore è stato così bravo a tal punto da convincerci che potevamo farcela. Una rimonta del genere ci è già successa, ma ancora non abbiamo acquisito la salvezza: manca poco. Ci siamo quasi, dipende anche dai risultati delle altre però non abbassiamo la guardia. Siamo la squadra della città più piccola del campionato, che fa giocare più italiani ed è la più giovane”