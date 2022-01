E' tornato il Napoli dei migliori, Osimhen ruba la scena: corre verso Mertens ed abbraccia Lozano

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno con un articolo a firma di Monica Scozzafava mette in evidenza alcuni aspetti emersi dal vittorioso match del Napoli in casa del Bologna. Dal quotidiano si legge:

C’è finalmente il Napoli con i suoi uomini migliori, come Fabian Ruiz (protagonista di una prestazione ai suoi livelli) e lo stesso Zielinski che aveva raggiunto la squadra in mattinata dopo l’ultimo tampone negativo. C’è Lozano, la bambola assassina: l’uomo che qualche mese fa aveva dichiarato di «volere una squadra ambiziosa» e che probabilmente ha capito che per pensare in grande bisogna anche muoversi in grande. C’è soprattutto Osimhen, il centravanti mascherato che entra nel momento in cui il Napoli è in debito di ossigeno e di energie e ha il compito di far respirare i compagni. Il nigeriano tiene a basa la sua solita esuberanza, ma comunque cerca l’azione (e il gol) personale. Aiuta i compagni e partecipa alla festa finale. Al termine corre ancora verso Mertens che gli aveva lasciato il testimone e abbraccia il Chucky, la bambola assassina.