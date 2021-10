CorSera ammonisce Orsato: non esiste alcuna regola del vantaggio che non si concede in area

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sull'errore di Orsato durante Juventus-Roma e la decisione dell'AIA di non sospendere il direttore di gara. Il quotidiano però ammonisce quanto riferito da Orsato a Cristante sulla regola del vantaggio, contraddicendo il direttore di gara:

Attenzione: non esiste alcuna regola secondo la quale il vantaggio non si concede in area, e da questo punto di vista stupisce il colloquio (ripreso dalle telecamere) di Orsato con Cristante nell’intervallo. In realtà il significato delle parole dell’arbitro voleva essere differente, a suo dire: intendeva spiegare quale sia la linea guida in certe situazioni.