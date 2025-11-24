Classifica dei rigori a favore e contro in Serie A: tre squadre in testa

Ultime notizie - La stagione 2025-2026 della Serie A sta regalando numeri interessanti anche sotto il profilo dei rigori. Tra agosto 2025 e novembre 2025, alcune squadre si sono distinte per il maggior numero di penalty a favore, mentre altre hanno subito più volte la sanzione dagli 11 metri.

Classifica dei rigori a favore e contro

Rigori a favore

Al momento, sono sei le squadre che guidano la classifica con 3 rigori a favore: Fiorentina, Inter, Milan, Napoli, Pisa e Sassuolo. Subito dietro troviamo Bologna, Genoa e Juventus con 2 rigori e diverse squadre con un solo penalty conquistato, tra cui Cagliari, Lazio, Lecce, Parma, Roma, Torino, Udinese e Verona.

La leadership condivisa di Fiorentina, Inter, Milan, Napoli, Pisa e Sassuolo evidenzia squadre spesso incisive in area avversaria e capaci di guadagnarsi calci dal dischetto.

Rigori subiti

Per quanto riguarda i rigori contro, in vetta troviamo Fiorentina, Milan, Napoli e Udinese, tutte con 4 rigori concessi ai propri avversari. Seguono Torino con 3, e poi squadre come Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Lecce e Parma con 2 rigori subiti. Le squadre che hanno concesso un solo penalty fino ad oggi sono Cremonese, Genoa, Sassuolo e Verona.

Questi dati riflettono non solo la capacità difensiva delle squadre, ma anche quanto incidano gli episodi arbitrali e le scelte dei giocatori in area di rigore. Milan, Fiorentina e Napoli emergono come squadre protagoniste sia in positivo che in negativo, guadagnando e concedendo numerosi penalty.