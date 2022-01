Cesarano: "L'addio di Insigne non è paragonabile a Lavezzi, Cavani o Quagliarella"

Napoli calcio - Rino Cesarano, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

"Addio di Insigne? Non è simile a quello di Lavezzi, Cavani o Quagliarella: vanno tutti contestualizzati. Il Napoli alcuni di questi li ha voluti tenere poi difronte a certe cifre ha dovuto cedere. Nel corso degli anni è cresciuto il tetto ingaggi e ci si è potuti permettere Higuain. Adesso tutti la mettono sul piano del rapporto tra le parti. Mi aspetto un grande girone di ritorno di Insigne: il suo attaccamento al Napoli non si discute. Giovedì Spalletti dovrà inventarsi qualcosa contro la Juve viste le tante assenze e lo show vuole andare avanti. Undici li troverà da mandare in campo dal primo minuto".