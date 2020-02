Sky - Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: fuori Di Lorenzo, torna il vecchio tridente. Due novità per Maran [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Secondo le ultime notizie da Sky, il Cagliari dovrebbe presentare alcune novità di formazione, tra cui Oliva e Ceppitelli. Novità importanti anche per la squadra di Gattuso in Cagliari-Napoli, gara delle 18 valida per la Serie A.

Probabili formazioni Cagliari-Napoli secondo Sky Sport

Questo dovrebbe essere l'undici titolare del Cagliari di Maran:

Cragno, Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Oliva, J.Pedro e Simeone.

Mentre per il Napoli, sempre secondo le ultime notizie di Sky Sport, ecco le scelte di Gattuso:

Ospina, Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.