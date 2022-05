Brambati: "Se Insigne avesse giocato in un'altra squadra avrebbe fatto meglio"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati.

Che giudizio dà ad Insigne? "E’ in una squadra e in una città molto particolare. E’ in una squadra che non vince lo Scudetto da 30 anni, è di lì e ci sono stati due anni dove poteva riuscire a vincere lo Scudetto. Secondo me è stato troppo accostato a grandi e secondo me ha sofferto un po' per questo. Io penso che lui abbia potenzialità incredibili e secondo me se avesse giocato da un’altra parte avrebbe fatto meglio. Ha vinto in Nazionale e non nel club infatti".