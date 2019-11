Weekend da incubo per la famiglia De Laurentiis. Non basta il pari contro il Milan a far infuriare Aurelio; anche il Bari pareggia per 1-1 contro il Teramo. Antenucci aveva illuso i tifosi pugliesi: dopo 70 minuti di totale controllo al San Nicola, il Bari viene beffato al 91' da una rete fortunosa di Cancellotti. Secondo pareggio consecutivo e ben 10 punti di distacco dalla capolista Reggina.