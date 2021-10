Bagni: "Osimhen decisivo ma il calciatore-simbolo è un altro per il comportamento che ha"

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Mattino ha pubblicato una lunga intervista a Salvatore Bagni che si sofferma sul dualismo Napoli-Milan di questi giorni. Dal quotidiano si legge:

Oggi secondo lei chi sono i simboli di Napoli e Milan? «Nel Napoli il giocatore più decisivo è Osimhen, ma il simbolo è sicuramente Koulibaly. E non solo per quello che fa in campo, ma per il comportamento che ha nei confronti della città e dei compagni».

E nel Milan? «Direi Pioli: è credibile, si fa voler bene da tutti e sa creare gruppo. E poi come Sacchi nella nostra era, ha rischiato di essere esonerato. Poi è rimasto e adesso sta facendo un lavoro eccezionale».