Ancora disservizi DAZN, saltato il segnale di molti utenti durante Inter-Napoli

Inter-Napoli su Dazn non si vede. E' polemica dei tanti tifosi che dopo mesi attendevano il ritorno al campionato delle due big di Serie A. La partita però non è visibile sul dispositivo di Dazn per disservizi segnalati dai tantissimi utenti. Spunta il codice errore di Dazn.

Inter Napoli: Dazn non si vede, error code 11-012-012

Inter-Napoli, error code Dazn 11-012-012. E' questo il messaggio che spunta sulle tv di tantissimi tifosi che non possono vedere in tutta Italia Inter Napoli. Ancora disservizi DAZN. Tantissime le segnalazioni degli utenti della piattaforma che non riescono a connettersi per assistere a Inter-Napoli. Dopo pochi minuti del primo tempo del match di San Siro tanti utenti hanno lamentato il disservizio. In molti sui social hanno già dichiarato di aver presentato reclamo e si aspettano dei rimborsi da Dazn dopo quanto accaduto in questi primi 10 minuti con la tv oscurata per la partita Inter-Napoli di Serie A.