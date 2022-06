Gevi Napoli Basket, Cesare Pancotto primo assistente di coach Buscaglia: l'annuncio ufficiale

La Gevi Napoli Basket comunica che Cesare Pancotto sarà il Primo Assistente di Coach Maurizio Buscaglia per la stagione 2022-2023.

Coach Pancotto, nato a Porto San Giorgio l’8 Gennaio del 1955, ha una lunghissima esperienza nel massimo campionato, vantando oltre mille panchine tra Serie A, Coppa Italia e Coppe Europee, in 40 anni di carriera di altissimo livello.

Nel suo palmares ci sono 3 promozioni ottenute dalla Serie A2, la medaglia d’oro con la Nazionale Italiana ai Giochi del Mediterraneo nel 2005, ben due riconoscimenti come miglior allenatore della Serie A, nel 2005-2006 alla guida di Udine, e nel 2015-2016 sulla panchina della Vanoli Cremona. Inoltre, nella sua esperienza, Coach Pancotto ha disputato per 7 volte i playoff nella massima serie, 6 Final Eight di Coppa Italia, raggiungendo per 3 volte le semifinali.

Oltre alle esperienze citate, Coach Cesare Pancotto, ha allenato tra le altre la Mens Sana Siena, la Virtus Roma, la Fortitudo Bologna, la Scandone Avellino e la Poderosa Montegranaro, dove ha collaborato nella stagione 2018/19 con l'attuale direttore sportivo della Gevi Napoli Basket Alessandro Bolognesi.

