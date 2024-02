Tre mesi e poi De Laurentiis dovrà decidere, cosa sarà del suo Napoli?

Tre mesi e poi Aurelio De Laurentiis dovrà decidere, cosa sarà del suo Napoli? Perchè dalla qualificazione europea, chissà a quale coppa, o addirittura settimana tipo per un’intera stagione, la società azzurra si troverà di fronte ad un mancato introito europeo e da lì dovrà capire come attutire il vuoto economico che ne deriverà .

Come? Pensando inevitabilmente a cedere chi sarĂ economicamente invivibile per il Napoli, da Victor Osimhen a chissĂ chi altro. Al termine della stagione bisognerĂ capire chi avrĂ ancora motivazioni, o quantomeno mercato. A De Laurentiis le rivoluzioni sono piaciute, gli hanno portato anche uno scudetto. Senza Europa, sarebbe ipotizzabile: basterebbe non andare a toccare le riserve in cassa.