Team K-Juventus 3-3, un'ora di gara disastrosa per i bianconeri: Ronaldo preso in giro da Cesinha [VIDEO]

Clamorosa debacle sfiorata per la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri pareggiano 3-3 in rimonta la gara amichevole contro il Team K, squadra formata dai migliori giocatori del campionato coreano. Nell'inferno dello stadio olimpico di Seoul, i bianconeri di Sarri hanno subito 3 reti molto belle da parte dei coreani, con tanto di super esultanza in stile CR7 per Cesinha, che imita e indica l'asso portoghese che dalla panchina subisce il gesto di scherno, con Bonucci che se la ride di gusto al suo fianco. Clicca su play per guardare il video: