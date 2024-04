Nel calcio (come nella vita) non si può vivere di rendita: lo scudetto rende immortali, ma non intoccabili

Notizie Napoli calcio. Ennesima disfatta, forse il più brutto Napoli della stagione dice definitivamente addio ai sogni di gloria europei. Ancora la fatal Empoli sulla strada degli azzurri, ormai palesemente con la testa altrove ed in attesa che questa maledetta annata vada in archivio.

Zero mordente, zero orgoglio e nessuna reazione neppure contro la contestazione dei tifosi. Encefalogramma piatto, resta solo la rabbia nel vedere una squadra che l'anno scorso dominava e che ora viene presa a pallonate dal primo undici avversario che incontra. Fa male vedere questo Napoli e pensare a cos'era e cosa è diventato adesso nell'arco di 12 mesi: proprio questo aspetto potrebbe rappresentare uno dei principali problemi dei giocatori azzurri.

La pancia piena è palese per alcuni di loro, ma non può essere tollerata: nessuno nel Napoli ha una bacheca con Champions League, Mondiali o palloni d'oro in sequenza da mostrare, per questo uno Scudetto (per quanto leggendario e incredibile) non può dare a nessuno di loro il diritto di non onorare la maglia che li ha portati per 12 mesi nell'Olimpo calcistico italiano. La riconocenza resterà per eterno, ma nessuno è intoccabile di fronte a questi atteggiamenti: chi non crede più nel progetto Napoli oppure sogna altri lidi è libero di andare, ma lo faccia con la decenza e l'umiltà di chi darà tutto fino alla fine.