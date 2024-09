Napoli-Palermo ha chiuso la prima fase del lavoro di Conte. Il malato non c'è più, è guarito

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte voleva capire se poteva contare anche sull'altro Napoli, come scrive il Corriere dello Sport.

“Quel che ha colpito è stata la determinazione di chi era in campo. Ciascuno consapevole che stava a lì giocarsi una discreta fetta del proprio futuro. Conte è una sorta di Grande Fratello. Non gli sfugge nulla.

In meno di tre mesi ha preso un gruppo allo sbando, finito decimo in campionato, con i calciatori più forti che sbraitavano per andare via, e lo ha trasformato in una squadra che sul 3-0 continua a pressare, recupera palla nell'area avversaria e segna il quarto. E poi anche il quinto.

Possiamo dire che Napoli-Palermo chiude la prima fase del lavoro di Conte. La fase della riabilitazione. È perfettamente riuscita. Non solo il malato non c'è più, è guarito. L'esultanza di McTominay per il 5-0 è la fotografia del processo. Si va in campo con ferocia agonistica. Sempre”