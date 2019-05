Napoli in ritiro a Bologna, scelto hotel distante dal centro città: Giuntoli chiacchiera in giardino [FOTO ESCLUSIVE]

Il Napoli è partito questa mattina alle ore 10:40 dall'aeroporto di Capodichino alla volta di Bologna. Scelta inedita per la squadra azzurra che ha evitato la trasferta nel giorno di vigilia, preferendo il trasferimento in Emilia Romagna direttamente nel giorno della partita. Stasera infatti gli azzurri giocheranno allo stadio Dall'Ara contro il Bologna per l'ultima giornata di Serie A.

Come appreso dalla redazione di CalcioNapoli24.it, il Napoli sta trascorrendo queste ore precedenti alla sfida di stasera all'Amatì Design Hotel, una struttura alberghiera ben lontana dal centro di Bologna e distante 10 km dallo stadio Dall'Ara. Nelle immagini fornite alla nostra redazione da Gennaro Di Fiore, è possibile vedere il pullman della squadra nel parcheggio dell'Hotel Amatì, con Cristiano Giuntoli che chiacchiera serenamente all'interno del giardino della struttura. Clicca su foto allegate per vedere:

