Napoli campione d'Italia, festa enorme ieri sul terreno di gioco del Maradona riversatasi poi in tutte le strade della città, della provincia e in generale in Italia e nel mondo per l’enorme comunità napoletana travolta dalla gioia.

Napoli campione, Edo De Laurentiis canta "Pedro, Pè"

Il vice presidente Edo De Laurentiis, in compagnia del cantante Andrea Sannino, non ha resistito e ha intonato “Pedro, Pedro, Pé” diventato ormai virale dopo Inter-Lazio.