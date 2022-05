Napoli 18° club migliore d'Europa? Risultato netto negativo e valore in lieve calo, i dati

La 7a edizione di "Football Clubs' Valuation: The European Elite" conferma la ripresa del settore calcistico, con 23 club sono riusciti a migliorare le loro valutazioni passate.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Ad esempio il Real Madrid è rimasta la squadra di calcio europea di maggior valore per il quarto anno consecutivo ed è anche l'unico club ad avere un EV superiore a 3 miliardi di euro. Il Manchester United ha ripreso il secondo posto dal Barcellona dopo un anno.

Cosa è l’EV? L’Enterprise value, ovvero un calcolo del valore di un club attraverso il modello dei multipli del fatturato (bilanci di riferimento 2018-19, il 2019-20 e il 2020-21 con un aggiustamento legato al Covid). Questo moltiplicatore viene corretto in base a un algoritmo che tiene conto di cinque parametri:

profittabilità (rapporto stipendi-fatturato)

popolarità (seguito sui social media)

potenziale sportivo (valore della rosa)

gestione diritti tv

eventuali stadi di proprietà

Il valore del Napoli

Secondo questo studio di Football Benchmark, il Napoli è il 18° club in Europa con un valore minimo di 462 milioni di euro ed un valore massimo di 505. Il valore medio è di 483 milioni (in calo dello 0,4% rispetto allo scorso anno), che varrebbe il quarto posto tra le squadre italiane.

Juventus 1597 milioni di euro Inter 996mln Milan 578mln Napoli 483mln Atalanta 454mln Roma 413mln Lazio 302mln

Valore medio dei club e crescita-decrescita rispetto al 2020

Real Madrid +9% 3184 milioni di euro Manchester United +8% 2883mln Barcellona -2% 2814mln Bayern Monaco +5% 2749mln Liverpool +12% 2556mln Manchester City +14% 2483mln Chelsea +16% 2179mln Paris Saint-Germain +22% 2132mln Tottenham +12% 1912mln Juventus +8% 1597mln Arsenal +10% 1584mln Atlético Madrid +9% 1234mln Borussia Dortmund +1% 1226mln Inter +14% 996mln Milan +35% 578mln West Ham NEW 541mln Leicester +24% 526mln Napoli -0.4% 483mln Ajax +13% 473mln Olympique Lione -7% 456mln Atalanta +25% 454mln Everton -1% 450mln Eintracht Francoforte NEW 428mln Roma +2% 413mln Siviglia +13% 390mln Valencia +5% 385mln Galatasaray -0.3% 344mln Benfica -7% 326mln Porto +23% 311mln Aston Villa NEW 308mln Villarreal +27% 303mln Lazio +1% 302mln

Nello studio di Football Benchmark vengono analizzate le squadre che soddisfano determinati parametri:

I club devono essere tra le prime 50 squadre europee in totale ricavi operativi;

I club devono essere tra le prime 50 squadre secondo il Coefficiente UEFA quinquennale.

Nel caso in cui uno dei criteri di cui sopra non sia soddisfatto, un club potrebbe comunque essere selezionato se: è tra le prime 30 squadre europee per numero di followers sui social (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e Weibo insieme) al 1 gennaio 2022.

La logica alla base di questi criteri di selezione è che questi club abbiano successo sul terreno di gioco, non rischino retrocessioni ed abbiano marchi con visibilità internazionale: sulla base dei criteri di selezione prestabiliti, 37 club da 9 paesi europei hanno soddisfatto i requisiti (10 dalla Premier League).

Perdite da mancate entrate nel matchday

Nello studio vengono analizzate diverse posizioni relative all’economia dei club, a partire ad esempio dalle perdite dal 2019 al 2021 a confronto con quelle della stagione 2018-19 pre Covid.

Il Napoli, da questo punto di vista, ha un valore negativo di 9 milioni di euro - il settimo dopo il -3 del Villarreal, il -6 di Lazio ed Atalanta ed il -8 di Porto, Aston Villa e Galatasaray. Un valore discreto, se rapportato ai -95 del Barcellona o ai -43 della Juventus peggiore tra le italiane, ma legato anche agli incassi del matchday piuttosto bassi da parte del club di De Laurentiis.

Villarreal -3 milioni di euro

Lazio, Atalanta -6

Porto, Aston Villa, Galatasaray -8

Napoli , Leicester, Everton -9

, Leicester, Everton -9 Valencia, Siviglia -11

Benfica -16

West Ham -18

Milan -22

Roma, Eintracht Francoforte -24

Inter -26

Borussia Dortmund -28

Lione, Atletico Madrid, Ajax -29

Tottenham, Manchester City -38

Chelsea -40

Juventus -43

Liverpool, Bayern Monaco -53

Paris Saint-Germain, Arsenal -62

Manchester United -71

Real Madrid -84

Barcellona -95

Risultato netto in tempi di pandemia

Le prime due stagioni calcistiche afflitte dal Covid hanno portato a risultati netti in bilancio molto negativi tra i club analizzati: soltanto cinque hanno totalizzato somme positive (Atalanta +87, Benfica +24, Ajax +12, Bayern Monaco +12, Real Madrid +1), mentre tutti gli altri sono in profondo rosso. Il Napoli, da questo punto di vista, ha l’ottavo ‘miglior’ risultato con 78 milioni di perdite tra il 2019 ed il 2021. Risultato peggiore del -40 della Lazio, ma molto migliore di Milan (-291), Juventus (-300), Inter (-348) e Roma (-389, il secondo peggiore dopo il -579 del Barcellona).

Atalanta +87 milioni di euro Benfica +24 Ajax, Bayern Monaco +12 Real Madrid +1 Villarreal -15 Valencia -39 Lazio, Siviglia -40 Eintracht Francoforte -44 Galatasaray -55 Liverpool -68 Napoli -78 Leicester, West Ham -104 Atletico Madrid -113 Borussia Dortmund -117 Manchester United -130 Manchester City -141 Chelsea -143 Lione -144 Aston Villa, -155 Tottenham -167 Arsenal -175 Milan -291 Everton -296 Juventus -300 Inter -348 Paris Saint-Germain -349 Roma -389 Barcellona -579

La crescita dal 2016 al 2022

Limitando l'analisi ai 26 club che facevano parte dello studio Football Benchmark del 2016 e dl 2022, si può valutare la crescita del valore d’impresa nell’arco temporale. Ci sono diversi gruppi di club: