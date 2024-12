Ultime notizie SSC Napoli - Fare le cose semplici gli riesce benissimo. Fare quelle difficili, pure meglio. I principi di Scott McTominay sono quelli che si insegnano nelle scuole calcio, come scrive Il Mattino.

Lo scozzese non si perde in virtuosismi da social, bada al sodo: "Ruba l'occhio per quello che fa, non per come lo fa. E questo suo modo di giocare è la sintesi perfetta dell'idea di calcio della squadra cinica e spietata che ha costruito Antonio Conte. Inutile girarci attorno, perché McTominay è il manifesto perfetto del "contismo": corre tanto, è pratico e segna. Proprio come chiede il suo allenatore, che infatti non ne fa mai a meno".