Martino: "Giocatori sereni durante il viaggio per Liverpool con Edo De Laurentiis, assente Giuntoli..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni: “Il viaggio è stato molto tranquillo, la squadra mi è parsa serena, c’è chi giocava con i videogame in gruppo, chi guadava un film, chi riposava. Con la squadra ha viaggiato il vice presidente Edo De Laurentiis, sintomo di una vicinanza alla squadra, ma non c’era Cristiano Giuntoli, che dovrebbe raggiungere Liverpool in giornata. Ancelotti era molto sereno, il clima è giusto per affrontare questa sfida”