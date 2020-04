Mariglianese, Gaetano svela: "A 14 anni stavo passando alla Roma. Sento ancora Lorenzo Insigne, che risate con Pandev!"

Notizie calcio Napoli - Felice Gaetano, centrocampista della Mariglianese, ha rilasciato un'intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Lavezzi, Hamsik, Cavani. Quante volte ti sei allenato con loro. Che persone sono? “Ricordo Pandev e la sua simpatia, faceva divertire sempre tutti. Lui e Lorenzo Insigne erano i più scherzosi. Hamsik è un calciatore di personalità e di umiltà. Secondo me è un fenomeno e non era facile mantenere i piedi per terra in una piazza come Napoli. Se leggi i nomi dei membri di staff tecnico e medico della prima squadra del Napoli di oggi vedi che sono gli stessi che c'erano quando io stavo in Primavera. Mi sento ancora con loro, specie con il dottor De Luca. Poi sento spesso anche Lorenzo Insigne...”