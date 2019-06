E' già Manolas-mania a Napoli! Si iniziano a stampare le maglie col suo nome e numero [FOTO]

Calciomercato Napoli, Manolas al Napoli sta per diventare un nuovo giocatore azzurro. Firme già effettuate tra le parti in causa, manca solo l'annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis con il fatidico tweet di benvenuto. Nel frattempo però a Napoli già ci si sta muovendo per tributare un degno benvenuto al centrale difensivo greco, che a quanto pare indosserà anche alla SSC manNapoli il suo numero 44. In città già sono state stampate le maglie con il nome e il numero del prossimo difensore centrale del Napoli. Clicca su foto allegate per vedere: