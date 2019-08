Lozano rimanda la partenza per l'Olanda? E' a Castel Volturno ad allenarsi con la squadra [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli - Dopo essere tornati nella notte con un treno charter da Firenze, gli azzurri sono tornati immediatamente a lavoro a Castel Volturno per una seduta d'allenamento mattutina. A raccontare ciò che sta succedendo al centro tecnico è l'account Instagram della società azzurra, che ha mostrato anche un video in cui è presente Hirving Lozano. A questo punto sembra lecito pensare che il messicano abbia posticipato il suo viaggio in Olanda per definire le ultime questioni burocratiche. Si attendono notizie ufficiali in merito. Clicca su play per guardare il video: