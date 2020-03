"Lobo, be careful! Position!": Gattuso e il siparietto in inglese con Lobotka

Marco Russo, bordocampista di DAZN, commenta a Goal.com quanto accaduto ieri sera durante Napoli-Torino riportando alcuni retroscena su delle frasi di Gattuso che solo lui dalla posizione privilegiata in cui si trovava ha potuto cogliere:

"Lobotka sta studiando l’italiano e, ci dicono, presto sarà in grado di parlarlo. Certo è che Gattuso ha bisogno di immediatezza, di farsi capire al volo, senza fraintendimenti. Allora le indicazioni per le Celta, arrivano in inglese. Lobotka si lascia scappare l’uomo sulle marcature su palla inattiva? “Lobo! Be careful!”. Lobotka non tiene bene la posizione? “Lobo! Position, position!”. Lobotka da una bella palla in verticale, pulita e veloce? “Great job, Lobo!”.