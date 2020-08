Le 10 cose che non sapevi su Gabriel Magalhães: la carriera quasi stroncata, le visite mediche a gennaio e il caso olimpico

Calciomercato - L'asse Napoli-Lille torna a scaldarsi. Prima Victor Osimhen, adesso Gabriel Dos Santos Magalhães. Perché il difensore brasiliano classe 97, come assicurano le ultimissime indiscrezioni, è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli.

E' infatti tutto pronto e definito col club francese. Si attende soltanto la triste cessione di Kalidou Koulibaly appena arriverà la giusta offerta dalla Premier League. Nel frattempo, a riprova dell'arrivo di Gabriel, ci sarebbe anche un piccolo indizio: l'addio in via definitiva di Leandrinho al Bragantino Red Bull, giocatore che libera così la casella da extracomunitario necessaria per il connazionale.

Gabriel Magalhães, le 10 cose da sapere

Nel frattempo, in attesa di ulteriori conferme, andiamo a scroprire chi è davvero Gabriel.

1 - La sua storia calcistica a livello professionale nasce nell'Avaí, uno dei principali club dello Stato di Santa Catarina. Ma nasce a São Paulo, e all'età di 13 anni compie da solo un viaggio di 12 ore in autobus per effettuare il provino col club di Florianopolis. Lo sforzo fu ripagato poiché la società gli propose subito l'ingaggio, ma il giocatore esitò. La distanza dalla famiglia, infatti, spaventò l'adolescente tanto da tentarlo nel rinunciare al calcio. Fu il padre a convincerlo: "Hai l'opportunità che migliori di ragazzi vorrebbero avere. Riflettici bene, altrimenti verrai a lavorare con me ogni mattina".

2 - L'eventuale trasferimento in Italia sarebbe il suo quarto campionato a soli 23 anni. Tra l'esperienza in Brasile e quella francese, infatti, l'atleta è anche volato in prestito in Croazia dove ha giocato con la maglia della Dinamo Zagabria.

3 - Al Lille è parecchio stimato non solo come calciatore, ma anche come professionista e in generale come persona data l'intelligenza. Il giocatore è famoso in città per un francese fin troppo fluido, una situazione tutt'altro che scontata per gli stranieri e soprattutto tra i brasiliani. Il tutto si impreziosisce anche perché Gabriel fatto tutto da solo, studiando da autodidatta e acquisendo padronanza in tempi da record. Ed è ormai da tempo che rilascia interviste in totale lingua francese.

4 - Per poco non avrebbe dovuto ripetere lo stesso con l'inglese. Gabriel è stato infatti a un passo dall'Everton di Carlo Ancelotti lo scorso gennaio. Era praticamente tutto fatto, col sudamericano che ha anche svolto le visite mediche per conto della società britannica a fine gennaio. E' stato poi la pandemia da Covid-19 a far sfumare il tutto: prima ci sono stati dei rallentamenti, poi è stato tutto azzerato causa lockdown.

5 - Ora sembrerebbe esserci appunto il Napoli in pole position, con i 'Toffees' che comunque non mollano la presa. In caso di effettivo passaggio all'ombra del Vesuvio Gabriel diventerebbe il 6° acquisto più costoso della storia azzurra al pari di Fabian Ruiz in virtù dei 30 milioni di euro richiesti. Sarebbe inoltre il secondo difensore costato di più, secondo solo a Kostas Manolas giunto in città per 36 milioni.

6 - Un nuovo tesoretto in arrivo per la dirigenza francese. Perché Gabriel rappresenta l'ennesima plusvalenza di un percorso virtuoso che dura ormai da anni. Il surplus nelle casse del Lille, considerando appunto i 30 milioni citati, sarebbe non indifferente in virtù dei soli 3 spesi anni fa per pescarlo dal campionato verdeoro. Di questa cifra appena il 15% andrà all'Avaí in virtù dell'accordo al momento della cessione.

7 - Difensore di mestiere ma centravanti all'occorrenza. Gabriel si è affermato in Francia come uno dei difensori più insidiosi in assoluto sui calci piazzati in virtù dei suoi 190 centimetri. Potenziale che lo rende impenetrabile anche sul fronte difensivo per quanto riguarda le palle alte.

8 - Finora non ha mai avuto una chance con la nazionale brasiliana, ed è proprio questo il suo sogno. Ecco perché punta a una big europea che abbia continuità in Europa. Ha di fatto già salutato la società che l'ha lanciato nel grande calcio e non aspetta altro che una nuova occasione. La meta massima finora è stato la Seleção Under 20, dove ha partecipato anche all'ultimo campionato sudamericano di categoria senza grosse soddisfazioni.

9 - A proposito di nazionale: Gabriel, come altri, è al centro di un caso diplomatico riguardanti le Olimpiadi. Il motivo? Il giocatore era nel gruppo che avrebbe dovuto partecipare all'evento in programma quest'estate a Tokyo, ma la crisi epidemiologica ha rinviato tutto al 2021. Il problema è che per la prossima estate il difensore compirà 23 anni. E nelle olimpiadi calcistiche, come noto, sono consentiti solo under 23. Si spera pertanto in una deroga delle Istituzioni sportive che possa permettere a Gabriel e ad altri atleti di partecipare regolarmente ai Giochi Olimpici, cosa che avrebbero fatto se non fosse scoppiato l'inferno a livello planetario.

10 - Sul profilo Instagam del calciatore spunta un video emozionante, risalente tra l'altro al recente 15 maggio. Il giocatore, nell'occasione, fece un super regalo alla madre dopo anno di immensi sacrifici per l'intera famiglia. Ovvero una Jeep Renegade comprata esclusivamente per la donna che, dopo la sorpresa, scoppia in lacrime. "Un giorno ti promisi tutto questo e oggi ho potuto realizzare questo sogno. Ti meriti molto di più, grazie regina, il mio più grande risultato è renderti felice", scrive il calciatore. Immagini toccanti che mostrano il grande cuore dal ragazzo e la riconoscenza verso chi lo ha aiutato ad essere chi è diventato.