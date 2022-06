Napoli Calcio - “Qual è stata la prima cosa che hai visto sul Napoli?”, è stato questo uno dei quesiti posti a Kvicha Kvaratskhelia, neo acquisto azzurro, nel corso di un’intervista in Georgia. E la risposta del fantasista fa impazzire i tifosi azzurro considerando che si tratta di un qualcosa di inatteso per chi ancora non conosce la città: ovvero un’esultanza scatenatissima di Decibel Bellini per un gol, all’epoca, di Higuain. Clicca sul play in basso per vedere il video.