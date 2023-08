La vera storia del Ciuccio Azzurro: un cavallo rampante che diventò asino | VIDEO

E se venissi a scoprire che in realtà il simbolo del Napoli non è il Ciuccio ma bensì un Cavallo rampante? Come la prenderesti? Uno stallone robusto e fiero, simbolo della forza squadra azzurra campione d'Italia. Sicuramente meglio del ciucciariello alla quale il Napoli è comunemente legato.

In realtà, l'asino arriva proprio con il primo campionato dell'allora Associazione Calcio Napoli. Non sappiamo se definirla storia o leggenda ma chi ha tramandato questa magnifica "favola" la ricorda perfettamente e tutti concordano sui fatti. Con il contributo dell'autore e opinionista Angelo Forgione, ecco a voi l'incredibile storia del ciuccio azzurro.

Guarda il video su CalcioNapoli24.