Ultime Calcio Napoli - La sconfitta della Juventus contro il Napoli per 2-1 ha creato numerose polemiche all'interno dell'ambiente Juve. Molti tifosi bianconeri sono scontenti dell'operato di Sarri, criticato a lungo sui social. In queste ultime ore è spuntato in giro per il web un video che ritrae un tifoso della Juve presente nel settore ospiti del San Paolo che si arrabbia contro il tecnico toscano. Clicca su play per guardare il video: