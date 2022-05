Napoli Calcio - Festa a Fuorigrotta per Joseph Capriati & Friends con Ezequiel Lavezzi ospite d'eccezione. E il Pocho ha ritrovato un suo vecchio amico sul palco dello stadio Maradona: Paolo Cannavaro, nonché capitano di quel Napoli in cui ha giocato. Clicca sul play in basso per vedere le immagini.