"Italia Paese razzista, nel mondo lo sanno tutti". Discussione Chiariello-Ianicelli in diretta [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli - Discussione tra Umberto Chiariello e Giuseppe Ianicelli ieri in diretta a Canale 21. Il motivo? Il razzismo in Italia, un argomento tanto caro a Kalidou Koulibaly e su cui si è informato anche un allarmato Victor Osimhen proprio attraverso il difensore azzurro.

"Osimhen ha chiamato Koulibaly e i due si sono scambiati parecchie impressioni. Il difensore ha magnificato Napoli, l'attaccante però gli ha manifestato le sue perplessità sul razzismo nel calcio italiano". Ed è lì che irrompe il collega: "C'è razzismo nel calcio italiano? Bah. Dite una cosa che non c'è né in cielo e né in terra". Clicca sul play in basso per vedere la discussione.